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Un bono de 41 mil 500 en Patria comenzó a pagarse ayer jueves 26 de marzo de 2026, se trata del bono Corresponsabilidad y Formación. El mismo forma parte de las ayudas económicas entregadas por el Gobierno Nacional.

Este bono es para el personal de las empresas del estado, nómina especial, el cual forma parte de los tres últimos bonos que entrega el ejecutivo. El mismo se estará pagando en el día de hoy a dichos trabajadores.

Bono de 41 mil 500 en Patria

Hasta ahora se espera por el pago del bono Cuadrantes de Paz, el cual es para rescatistas además de funcionarios de seguridad. Como se espera la entrega del Bono Cultores Populares el cual es para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

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Recuerda que los primeros del mes, el bono único Familiar abre la agenda de las bonificaciones mensuales. Este sustituyó a los bonos 100% Escolaridad, además de los bonos Lactancia Materna y José Gregorio Hernández.

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