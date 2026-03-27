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Una aeronave no autorizada en Apure fue neutralizada por efectivos de las FANB. La operación se hizo en el marco del plan de seguridad Vuelvan Caras. La misma se suma a las otras aeronaves destruidas en lo que va de año

Mediante misiones de reconocimiento armado coordinadas por la Zona de Defensa Integral (Zodi) Apure y la Fuerza de Tarea Aeroespacial; lograron la inutilización de una aeronave no autorizada en el municipio Pedro Camejo, estado Apure.

De acuerdo con el reporte inicial, indicaron que, durante el despliegue antidrogas, la Formación Grifo, compuesta por dos aeronaves K-8W. Localizó el objetivo en las coordenadas 06°43‘21” N y 067°16’42” W.

Aeronave no autorizada en Apure fue neutralizada

Asimismo, señalaron que se trataba de una aeronave de plano alto, color blanco con líneas azules, identificada con las siglas YV-2473. Debido a la incursión en espacio aéreo no permitido, las unidades militares procedieron a la inutilización del equipo.

Es importante mencionar, que este procedimiento forma parte de las estrategias de vigilancia continua realizada por la FANB y los órganos de seguridad ciudadana. Para garantizar la protección del territorio venezolano de las estructuras criminales transnacionales. Que intentan utilizar el espacio aéreo nacional para fines irregulares.

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