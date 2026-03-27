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Mujer desaparecida en Yagua, fue encontrada en Puerto Cabello

By Redacción Noticias24Carabobo
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Mujer desaparecida en Yagua
Carmen Cecilia Freites Hernández de 32 años fue encontrada en Puerto Cabello. Foto: Yagua es Noticia.

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Mujer desaparecida en Yagua fue encontrada en Puerto Cabello sana y salva, Carmen Cecilia Freites Hernández de 32 años. Freites tenía cinco días desaparecida hasta que fue contactada por sus familiares.

La fémina oriunda de Guacara informó a sus familiares donde se encontraba, dijo la cuenta Yagua es Noticia. Yanneth Hernández, hermana de la mujer agradeció a las personas por la colaboración prestada.

Mujer desaparecida en Yagua, fue encontrada en Puerto Cabello

Ayer en horas de la tarde se informó que la mujer había retornado a su casa con sus familiares en el municipio Guacara. La foto de Carmen Cecilia se había hecho viral en las redes sociales en el estado Carabobo.

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