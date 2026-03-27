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Un incendio de vegetación en Bejuma dejó a dos estudiantes detenidos, la información la dio la Policía Municipal de esa zona ubicada en el occidente carabobeño. Los estudiantes de una conocida institución educativa fueron presentados en el comando policial.

Estos habrían sido los responsables de un incendio de vegetación en los alrededores de la institución educativa. Quedando detenidos por irrumpir el artículo 65 de la Ley Penal de Ambiente, dijo el alcalde de ese municipio, Lorenzo Remedios.

Hasta ahora se espera por el desarrollo de este caso, el cual se suma a los incendios de vegetación que han ocurrido en el estado Carabobo como en el país. Esto daña el medio ambiente, además de contaminar el aire y el agua.

En la actualidad se busca hacer un seguimiento de estos incendios de vegetación. Tanto las alcaldías en sus direcciones de ambiente como Inparques a nivel nacional están a la orden para las denuncias por daños al medio ambiente.

Incendio de vegetación en Bejuma, los daños al medio ambiente

Los daños que causa un incendio forestal son infinitos, más de lo que la gente piensa. No es solo un fuego en una montaña… no, es todo lo que esto trae. Las consecuencias son demasiadas peligrosas para el planeta.

En las últimas semanas el centro del país se ha visto con varias zonas completamente arrasadas por los incendios. El Parque Nacional Henri Pittier en el estado Aragua, cerro El Café en Naguanagua.

Dichos incendios hay que evitarlos a toda costa, ya que esto causa un impacto directo principalmente en la naturaleza. La calidad del aire, las temperaturas que tenemos entre otras como lo que es el daño irremediable al agua.

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