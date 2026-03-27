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El vuelco de una buseta en el estado Miranda dejó lesionados leves, el hecho ocurrió hoy viernes 27 de marzo de 2026 en la Carretera Petare Santa Lucía. El hecho vial ocurrió en la curva de San Isidro.

Al parecer el conductor de la unidad de transporte perdió el control de la misma volcando en la vía mirandina. Al sitio llegaron autoridades viales para atender la situación presentada con el volcamiento del bus.

Vuelco de una buseta en el estado Miranda

Estos prestaron atención debida a los pasajeros que iban en el autobús, además de controlar el flujo vehicular en la zona. Paramédicos del servicio de emergencia del estado Miranda llegaron para atender a las personas.

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​Se hace el llamado a los conductores a transitar cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Manejar a una velocidad moderada además de mantener una distancia prudencial con los demás vehículos.

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