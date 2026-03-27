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La bahía de Patanemo para Semana Santa 2026 está esperando a los temporadistas. La semana mayor inicia y si tu plan es ir a la playa tienes esta buena opción. Las playas porteñas son las más buscadas por los habitantes del centro del país.

Patanemo es una de las mejores opciones para toda la familia, además recuerda que Puerto Cabello tiene además de las playas otras atracciones turísticas. Una de ellas el famoso Fortín Solano como el Malecón entre otros.

Nuestros amigos de @PatanemoTurismo, nos dijeron hoy viernes 27 de marzo las tarifas de toldos, mesas y sillas. Como del traslado a la paradisiaca Isla Larga. Así que prepara tu logística para esta Semana Santa.

Toldos y sillas en la bahía de Patanemo para Semana Santa 2026

Toldo con mesa y dos sillas, en diez dólares

Toldo con mesa y cuatro sillas en 15 dólares

Sillas adicionales, una en tres y dos por cinco dólares.

Traslado a Isla Larga en diez euros por persona.

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