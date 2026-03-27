EntretenimientoTurismoPortadaTendenciaN24C

Toldos y sillas en la bahía de Patanemo para Semana Santa 2026

By Danny Valdiviezo
0
103
bahía de Patanemo para Semana Santa 2026

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

La bahía de Patanemo para Semana Santa 2026 está esperando a los temporadistas. La semana mayor inicia y si tu plan es ir a la playa tienes esta buena opción. Las playas porteñas son las más buscadas por los habitantes del centro del país.

Patanemo es una de las mejores opciones para toda la familia, además recuerda que Puerto Cabello tiene además de las playas otras atracciones turísticas. Una de ellas el famoso Fortín Solano como el Malecón entre otros.

Nuestros amigos de @PatanemoTurismo, nos dijeron hoy viernes 27 de marzo las tarifas de toldos, mesas y sillas. Como del traslado a la paradisiaca Isla Larga. Así que prepara tu logística para esta Semana Santa.

Toldos y sillas en la bahía de Patanemo para Semana Santa 2026

Toldo con mesa y dos sillas, en diez dólares

Toldo con mesa y cuatro sillas en 15 dólares

Sillas adicionales, una en tres y dos por cinco dólares.

Traslado a Isla Larga en diez euros por persona.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Playas recomendadas en Puerto Cabello en Semana Santa 2026

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePatanemo Turismo
Artículo anterior
Vuelco de una buseta en el estado Miranda dejó lesionados leves
Artículo siguiente
Venezuela postuló a la Hallaca ante la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes