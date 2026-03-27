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Venezuela postuló a la Hallaca ante la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial. Raúl Cazal, ministro para la Cultura firmó dicha postulación en la Galería de Arte Nacional. Cazal mostró todo lo que representa este plato para el país.

Proceso, ingredientes, además de la importancia que esta tiene en la cultura como en la identidad de la población del país. Ya se hizo dicha postulación del rico plato envuelto majestuosamente en hojas de plátano.

“Tenemos el orgullo y el sentir de lo que estamos haciendo hoy, al presentar este expediente ante la Unesco, algo que para nosotros es más que un patrimonio. Es mucho más de todo lo que cualquier organismo o institución mundial pueda decir, porque nosotros la probamos y aprobamos”, afirmó Cazal.

El conocido plato además significa unión, como esfuerzo, además de lo que significa hacerlas en las familias. Donde cada persona tiene un rol especifico.

Venezuela postuló a la Hallaca ante la Unesco

El titular de Cultura agradció a Benito Yrady quien con todo su personal pudo conjugar criterios, además de hacer las investigaciones debidas. Además de plasmar lo que es esta en cada región del país.

“Este esfuerzo implica estar con la gente en las regiones y comunidades; no es un asunto meramente protocolar de alguien que hizo una receta y después la reproduce como comida. La hallaca sobrevivió a pesar de la guerra económica y persistirá, porque es parte esencial de nuestro pueblo”, recalcó el ministro.

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