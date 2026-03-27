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El precio del dólar BCV hoy 27 de marzo de 2026 nos señala que la divisa se encuentra en la banda de los 470 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar hoy tiene un valor de 468,51 bolívares y el euro en 541,19 bolívares.

Para el lunes el valor será de 471,70 bolívares y el euro 543,94 bolívares.

Mientras que la onza de oro bajó luego de estar varios meses en la banda de los cinco mil dólares teniendo un precio hoy viernes de 4.417,85 dólares, el metal precioso ha perdido terreno en los últimos días.

En un costo de 105,88 dólares se encuentra el precio del barril de petróleo en el mundo. El crudo ha estado con picos que tocan los 112 dólares. Con precios mínimos sobre los 99 dólares durante el día. este costo se debe al conflicto en el Medio Oriente.

Mientras que el precio del bitcoin volvió a bajar y perdió tres mil dólares, para hoy tiene un costo de 68.954,67 dólares. Este ha estado entre leves repuntes y luego bruscas caídas en los últimos días.

Dólar BCV hoy 27 de marzo de 2026, las estadísticas de las criptomonedas en Venezuela y su uso

El director y fundador de BitData Consultores, Juan Blanco, señaló que el uso de criptomonedas en Venezuela ha venido de menos a más, por lo que la nación caribeña está entre los 3 primeros países tanto en Latinoamérica como a nivel global en entendimiento y usabilidad de criptos.

Asimismo, comentó que los venezolanos y las empresas se han visto «con el oxígeno de las monedas estables como son USDT y USDC» ante la falta de divisas en el país.

Añadió que estas criptomonedas estables se han utilizado para comerciar productos como el petróleo y ahora el oro: «las casas de intercambio autorizadas como Crixto y Kontigo han venido recibiendo por parte de BANDES algunos ‘stablecoins’ que le permite financiar algunas empresas».

Juan Blanco manifestó que una de cada diez personas en Venezuela usa criptomonedas como medio de pago y resaltó que cada vez son más las empresas que se suman a usar criptos como USDT y USDC para importar o exportar productos.

Sostuvo sobre el tema de la declaración de impuestos colocando el tema de los criptoactivos que éste «no es algo nuevo ni algo que está imponiendo el Seniat».

«Es parte de lo que es el andamiaje normativo cripto en Venezuela, específicamente desde el año 2019, bajo el marco regulatorio que al menos 60 entre decretos de nombramientos de autoridades, pero también está la parte fiscal», agregó en Fedecámaras Radio.

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