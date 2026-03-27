Compartir

Un hombre fue capturado con envoltorios de presunta droga en Güigüe. Funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, realizaron la aprehensión de un ciudadano en el sector Pueblo Nuevo, parroquia Guigue, municipio Carlos Arvelo, durante labores de vigilancia.

El procedimiento se generó cuando los funcionarios observaron a un individuo que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva. Ante esta conducta, se procedió a su abordaje e inspección corporal.

Logrando la incautación de una media azul marca Nike que contenía 47 envoltorios de presunta droga, con un peso aproximado de 37 gramos. Así como una balanza electrónica color plateado con tapa negra, sin seriales visibles.

Capturado con envoltorios de presunta droga en Güigüe

El detenido fue identificado como Gustavo José Molina Ochoa, de 44 años de edad. Al ser verificado a través del sistema SIIPOL, se constató que presenta un registro policial por el delito de sustracción y sustitución de estupefacientes, de fecha 05 de junio de 2017.

El ciudadano, junto a las evidencias incautadas, fue trasladado a la Estación Policial Guigue, donde se notificó al Ministerio Público. La Fiscalía Décima Segunda con competencia en materia de drogas recibió la información del caso para las actuaciones correspondientes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas