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Una leona en África se hace viral por mirar el atardecer, esta miraba la puesta del sol sumergida en el silencio del lugar. Harman Singh Heer, fotógrafo, captó el instante en el cual esta apreciaba al astro rey.

La leona que vive en la Reserva Nacional Maasai Mara estaba en total tranquilidad en ese instante del 10 de marzo de este año. El fotógrafo sin hacer ruido, pudo captar ese momento que queda para la historia.

Leona en África se hace viral por mirar el atardecer

Dicha foto fue tomada en uno de los lugares más icónicos del África, donde los leones rondan el lugar y donde siempre han reinado. Esto muestra la diversidad que hay en el planeta como uno de los escenarios naturales.

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Esta reserva es conocida por sus llanuras inmensas y las poblaciones donde estos animales son reyes. Un motivo más para amar a los animales que hay en el mundo, y también un motivo para cuidar nuestro planeta.

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