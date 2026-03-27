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La edición de Ciudad Mural en Valencia. En un ambiente cargado de emoción y entusiasmo, continúan los trabajos de elaboración de las obras en la calle Colombia del municipio Valencia, en una actividad organizada por el Ejecutivo Nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo y la Alcaldía de Valencia.

Rebeca Rojas, artista participante proveniente del Distrito Capital, señaló que para la creación de su pieza se inspiró en la mezcla de culturas que acoge la región con diversos detalles vanguardistas y de lucha feminista.

“Este mural tiene como base el icónico Arco del Triunfo de Campo de Carabobo, pero también toma inspiración de las diversas culturas españolas, indígenas y africanas de esa Valencia recién fundada, también se le agregaron detalles como la lucha feminista y ambientalista, y que he recibido muchos elogios sobre la obra, no solo de los vecinos, sino también de las personas que pasan por aquí y se detienen a ver el proceso”, expresó.

Asimismo, explicó que los artistas han tomado inspiración en la comunidad que se realiza esta galería a cielo abierto, con el objetivo de dejar una huella artística con un mensaje positivo para los habitantes de la zona.

Edición de Ciudad Mural en Valencia

Por su parte, Vladimir Zurita, vecino de la comunidad, indicó que esta iniciativa ha contado con la participación activa de todos los residentes , quienes han demostrado un gran interés en el embellecimiento de la zona a través del arte, en cumplimiento con las directrices establecidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“Me siento sumamente feliz que este festival se realice en nuestra comunidad, en mi caso yo puse a la orden la pared de mi casa para que se realice una obra, y he quedado impresionado que los vecinos hayan decidido hacerme un homenaje con un mural, tengo más de 50 años viviendo en esta calle y me da mucha emoción que contemos con estas obras”, dijo.

De igual manera, Danny Arocha, habitante de la calle Colombia, añadió que sus obras favoritas son las de los 10 peloteros carabobeños que conquistaron el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de Venezuela, ya que es una forma de rendir honores a estos héroes.

“Cada vez que paso a lo largo de esta calle quedo impresionado por la cantidad piezas de arte que poco a poco van tomando forma, pero mis favoritas son las de los beisbolistas, ya que han dejado el nombre de Venezuela en alto, y merecen todos los reconocimientos posibles”, comentó.

Esta edición de “Ciudad Mural” se llevará a cabo hasta el domingo 29 de marzo, donde 11 artistas distribuidos en 9 nacionales y dos extranjeros provenientes de Colombia, realizarán diversas obras de arte en el marco de las festividades del 471º aniversario de la ciudad de Valencia.

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