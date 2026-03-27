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Falsificaba medicamentos naturales en Carora y lo capturaron

By Danny Valdiviezo
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Falsificaba medicamentos naturales en Carora

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Danny Valdiviezo
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Un hombre falsificaba medicamentos naturales en Carora, estado Lara y quedó detenido por el CICPC. La información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico en sus redes sociales.

Un amplio trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Carora, realizaron la detención de Alexander José Hernández Rodríguez (24). En Altos de Brasil, parroquia Trinidad Samuel, municipio Torres, Carora, estado Lara.

Falsificaba medicamentos naturales en Carora y lo capturaron

De acuerdo al proceso de investigación realizado y estudios especiales, se pudo determinar que, el hombre se dedicaba a hacer productos naturistas sin ningún permiso sanitario. Asimismo, utilizaba la imagen de empresas naturistas.

Los cuales si se encontraban en regla, para luego comercializarlos. Al ser detenido, se le ubicaron múltiples frascos de medicamentos y etiquetas, quedando a la orden del Ministerio Público del estado Lara.

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SourceCICPC
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