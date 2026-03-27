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La ministra Jacqueline Faría anunció que se aplicará la regulación de tarifas estacionamientos en Venezuela. Buscando frenar los cobros excesivos denunciados por los usuarios en el país.

Después del asueto de Semana Santa, el Gobierno Nacional iniciará un plan para estandarizar los precios de este servicio en todo el país. La medida responde directamente a los constantes reclamos de la ciudadanía sobre las altas tarifas que se aplican actualmente en diferentes establecimientos.

A través de su cuenta de Instagram, Faría informó este viernes que se conformará un equipo de trabajo multidisciplinario para ejecutar estas acciones. En este grupo participarán representantes de la Asamblea Nacional, la Sundde y el Ministerio Público, junto a dueños de estacionamientos y el sector hotelero nacional.

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Regulación de tarifas estacionamientos en Venezuela

El objetivo principal es generar los lineamientos necesarios para que los municipios, mediante ordenanzas legales, establezcan techos en el cobro del servicio. Esta regulación busca equilibrar los costos operativos de las empresas con la capacidad de pago de los conductores venezolanos que utilizan estas instalaciones a diario.

La ministra destacó que posterior a la Semana Mayor, este equipo comenzará a generar las medidas necesarias para proteger los derechos socioeconómicos de los ciudadanos. Se espera que las nuevas tarifas oficiales sean publicadas una vez concluyan las mesas de trabajo entre el sector público y el privado.

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