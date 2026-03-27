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Sudeban informó que los bancos en Venezuela laboran durante Semana Santa, en la mayoría de sus días.

A pesar del asueto decretado para el sector público, todas las instituciones bancarias del país trabajarán con total normalidad durante los días lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril. La medida busca garantizar que los usuarios puedan realizar sus transacciones financieras antes de los días feriados de la Semana Mayor.

El organismo aseguró la plena disponibilidad de la atención en taquilla. Por lo que todas las agencias y sucursales abrirán sus puertas en el horario regular establecido. Así mismo, la banca digital, a través de plataformas web y aplicaciones móviles, se mantendrá operativa las 24 horas para facilitar pagos y transferencias electrónicas sin interrupciones.

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Bancos laboran en Semana Santa

La red de cajeros automáticos en todo el territorio nacional también contará con disponibilidad de efectivo y opciones de autoservicio para los clientes. De igual forma, los sistemas de pago móvil y los puntos de venta en los establecimientos comerciales funcionarán de manera continua.

Se recomienda a la colectividad tomar las previsiones necesarias y utilizar los canales electrónicos para agilizar sus operaciones bancarias antes del cierre por los días jueves y viernes santos.

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