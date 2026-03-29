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Accidente de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó dos lesionados

By Redacción Carabobo
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Accidente de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello

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Un accidente de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó dos lesionados, el hecho vial lo dio a conocer el Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca). Cerca de las dos de la tarde de hoy domingo 29 de marzo de 2026 reportaron el derrape de una motocicleta en el kilómetro 187.

Enseguida paramédicos de Invialca además de personal de la PNB Tránsito se trasladaron al lugar para atender la situación. El hecho ocurrió en el sector Trincheras, enseguida las personas avisaron a las autoridades mediante el número de emergencia 911.

Accidente de moto en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó dos lesionados

Las dos personas lesionadas fueron atendidas en el lugar y trasladadas de inmediato a un centro asistencia. Hacemos el llamado a manejar con mucha prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país.

Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. No circules por el canal de seguridad (hombrillo). Mantén siempre una velocidad moderada.

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SourceVictoria 103.9 FM/Invialca
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