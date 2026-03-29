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Una colisión de moto y vehículo en Naguanagua dejó dos lesionados. El accidente vial fue atendido por el Grupo de Rescate de Naguanagua y Bomberos de Carabobo hoy domingo 29 de marzo de 2026 en horas de la tarde.

Reportaron que un joven de 20 años sufrió múltiples escoriaciones en extremidad superior e inferior. Como una joven de 19 años también sufrió lesiones, ambos fueron llevados al Hospital General Ángel Larralde.

Colisión de moto y vehículo en Naguanagua

En el lugar estuvieron presentes, miembros del Grupo de Rescate Naguanagua como funcionarios de los Bomberos de Carabobo. Este hecho vial se suma a los ocurridos en lo que va de mes en el estado Carabobo.

Hacemos el llamado a manejar con prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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