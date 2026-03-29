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En un ambiente cargado de entusiasmo, se llevó a cabo con el despliegue del Plan Integral Comunitario Semana Santa 2026 en el municipio Guacara, con la participación de más de mil 500 voluntarios, actividad organizada por el Ejecutivo nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo.

Andrea Morillo, coordinadora regional de la Red Integral de Recreación (REÍR), señaló que estos recreadores estarán desplegados en los puntos de alto impacto durante la Semana Santa como el balneario de Playa Sonrisa y el Malecón de Puerto Cabello, las plazas Bolívar de los municipios Bejuma y Diego Ibarra, y el parque Draculandia del municipio Valencia.

«En este importante despliegue se van a realizar diferentes actividades deportivas, culturales y recreativas como yincanas, juegos tradicionales, pintacaritas y la colocación de piscinas como parte de los chapuzones comunitarios, es por eso que se van a activar todas las áreas de sano esparcimiento para el disfrute de la población», expresó.

Asimismo, destacó que esta iniciativa contará con la participación activa de las diferentes comunidades la organización de diversos eventos que permitan el sano esparcimiento de propios y turistas, en cumplimiento con las directrices establecidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Hirina Chourio, directora del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales en Carabobo, indicó que este gran programa permitirá brindar cultura, recreación y sano esparcimiento a toda la población de los 173 circuitos comunales de la entidad durante este asueto.

«Nos sentimos sumamente felices de participar en el lanzamiento de este programa de recreación que va dirigido a nuestras comunidades para que puedan disfrutar su tiempo de esparcimiento y recreación con el acompañamiento de recreadores formados para hacer reír, disfrutar y afianzar los valores en cultura, recreación y un esparcimiento sano», dijo.

Esta actividad también contó con la participación de diversas instituciones como la Corporación de Turismo del estado Carabobo (Corprointur), la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte), la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern), Gran Misión Negra Hipólita, Gran Misión Venezuela Joven, entre otros.

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