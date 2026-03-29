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En el marco de los preparativos para la temporada de Semana Santa 2026, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, realizó una inspección directa al despliegue de la Feria “Venezuela Come Pescado”.

Esta iniciativa busca asegurar el acceso oportuno a la proteína marina para las familias venezolanas, especialmente en una época donde el consumo de estos rubros aumenta significativamente por tradición cultural y religiosa.

Consolidación del pescado en la dieta nacional

Durante el recorrido, la mandataria (E) resaltó un cambio importante en los patrones de consumo del país. Actualmente, el pescado se ha consolidado como la tercera fuente de proteína dentro de la canasta alimentaria de los venezolanos, representando el 17 % del consumo total. Esta cifra refleja un fortalecimiento de la producción nacional y una diversificación de las opciones nutricionales disponibles en los mercados populares y jornadas de distribución directa.

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A través de su canal oficial en Telegram, Rodríguez enfatizó que estos logros son pasos firmes hacia una Venezuela productiva y soberana. Recalcó que la apuesta del Ejecutivo es construir un futuro libre de sanciones que permita asegurar de forma permanente el bienestar y la prosperidad de todos los sectores de la población.

Cifras récord en el sector pesquero para 2026

El reporte ofrecido por la vicepresidencia también arrojó datos positivos sobre el desempeño económico del sector. En lo que va de 2026, la actividad pesquera y acuícola muestra un crecimiento sólido del 23 % en comparación con el mismo periodo del año 2025. Este dinamismo no solo se refleja en el mercado interno, sino que ha proyectado a Venezuela hacia mercados internacionales con fuerza renovada.

En este sentido, se detalló un incremento del 225 % en las exportaciones vinculadas al Motor Agroalimentario, Pesquero y Acuícola durante los últimos años. Este repunte en las ventas externas demuestra la calidad de los productos venezolanos y la capacidad del sector para generar divisas no petroleras, fortaleciendo el nuevo modelo económico nacional.

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