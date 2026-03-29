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El Gobierno de Venezuela ha retomado formalmente la administración de sus inmuebles diplomáticos en Estados Unidos.

Este avance institucional fue consolidado tras una visita oficial encabezada por una delegación de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, marcando el fin de un periodo de parálisis operativa en territorio norteamericano.

Venezuela sedes diplomáticas Washington

El encargado de negocios de Venezuela para EE. UU., Félix Plasencia, fue el encargado de confirmar la toma de posesión de los edificios consulares y la residencia oficial del embajador en la capital estadounidense. Plasencia, quien realizó una inspección detallada junto al viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, aseguró que las instalaciones entrarán en un proceso de rehabilitación profunda.

El objetivo central de esta retoma es poner estas sedes nuevamente al servicio de los miles de ciudadanos venezolanos residentes en el exterior, quienes durante años han enfrentado dificultades para canalizar trámites legales y asistencia ciudadana a través de las vías institucionales tradicionales.

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