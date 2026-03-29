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Playas de Aragua, puedes disfrutarlas saliendo desde el terminal de Maracay. En un precio de 4 dólares se mantiene en la actualidad el pasaje a las playas como Playón de Ocumare, Pueblo de Ocumare.

Además de Choroní y el pueblo de Choroní, recuerda que si vas a la hermosa bahía de Cata debes embarcar otra buseta desde Ocumare. El pasaje se mantiene en cuatro dólares saliendo desde los coloridos y pintorescos autobuses.

El traslado puedes pagarlo en bolívares en efectivo al cambio del día del Banco Central de Venezuela. O puedes pagar en divisas o pago móvil, los buses están en el terminal de Maracay y están todos operativos, como en buenas condiciones.

Playas de Aragua en autobús, pasaje desde Maracay

Choroní como el pueblo de Ocumare son pueblos hermosos que se mantienen fieles a sus tradiciones. Si te quieres quedar hay posadas muy buenas en estos pueblos de las costas aragüeñas.

Por supuesto, gente buena, de excelente vibra y positiva te están esperando para atenderte en esta Semana Santa 2026. Hay atenciones esmeradas en la playa con comidas y bebidas, además de toldos y sillas.

Si te gusta la aventura

Si te gusta la aventura en la vía, debes irte en autobús, los conductores son sabios maestros de las vías marcadas en el parque nacional Henri Pittier. Estos conocen cada curva además de cada tramo de las vías tanto para Ocumare o Choroní.

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