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Niño carabobeño sufrió un conato de ahogamiento en Morrocoy

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Niño carabobeño sufrió conato de ahogamiento en Morrocoy

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Un niño carabobeño sufrió un conato de ahogamiento en Morrocoy, estado Falcón. El menor de nueve años fue arrastrado por el oleaje en Punta Brava en el parque nacional hoy sábado 28 de marzo de 2026.

Los familiares rescataron al pequeño en las aguas del balneario, este fue identificado como Emiliano López. López había llegado desde el municipio Libertador, Tocuyito hoy a disfrutar de un día de playa.

Niño carabobeño sufrió conato de ahogamiento en Morrocoy

Los familiares observaron y enseguida pudieron rescatarlo del oleaje de la playa. Al lugar acudieron funcionarios de Protección Civil del estado Falcón además de Bomberos del Municipio Silva.

En esta Semana Santa siempre está pendiente de los niños, como de los adolescentes cuando entren al agua. Como hay que estar pendientes del oleaje en las costas centrales. Sobre todo en Falcón, y Carabobo, (Puerto Cabello y Morón).

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SourceGerardo Morón Sánchez/ Versión Morón
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