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El INTT restringirá circulación de transporte pesado para la temporada de Semana Santa 2026. Mediante un comunicado el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre destacó que solamente podrá circular camiones y gandolas con alimentos.

Como medicinas, agua potable, servicios de emergencia, además de componentes policiales o militares. Desde el lunes 30 de marzo hasta el 6 de abril a la una de la mañana el transporte comercial pesado estará detenido.

INTT restringirá circulación de transporte pesado

El Instituto hizo el llamado a los conductores de los vehículos pesados como a gerentes de transporte para cumplir a cabalidad dicha ordenanza.

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