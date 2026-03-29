Compartir

La animadora y actriz Viviana Gibelli pidió oraciones por la salud de su hermana Alejandra. Viviana hizo el llamado a todos sus seguidores para que pidan al Creador para que pueda sanar a Alejandra.

Viviana Gibelli pidió oraciones por la salud de su hermana Alejandra

“Son días difíciles para la familia, pero vamos de la mano de Dios”, dijo la animadora quien por muchos años estuvo en Venevisión. Por supuesto sus seguidores dieron ánimo a Viviana para seguir adelante.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas