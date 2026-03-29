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El Gobernador Lacava sostuvo encuentro con sector productivo para engrosar economía en Carabobo. Lacava, encabezó una mesa de trabajo regional para abordar temas de armonización tributaria.

En un encuentro celebrado en el Salón Bolivar-Chávez del Capitolio de Valencia, el mandatario regional señaló que esta reunión contó con la participación de comerciantes; industriales, empresarios, emprendedores y representantes de gobiernos municipales.

Y permitió trazar estrategias en el marco de la armonización tributaria, además del pago de servicios públicos; entre todas las condiciones que indica la ley para garantizar su correcta operatividad.

«Hemos tenido un encuentro extraordinario entre los representantes del Gobierno Regional y de los diferentes municipios con todos los comerciantes que de alguna manera nos están dando sus inquietudes y problemáticas, es por eso que es importante empezar a unir ideas para generar grandes beneficios a todo Carabobo», expresó.

Gobernador Lacava sostuvo encuentro con sector productivo

Asimismo, resaltó que la principal idea de esta iniciativa que se llevará a cabo todos los meses, es apoyar al sector productivo en su desarrollo, lo que ayudará a potenciar las fuentes de empleo en la entidad y así fortalecer el circuito económico del estado, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«De los grandes acuerdos que logremos concretar en estas reuniones nos vamos a beneficiar todos, por lo que es importante impulsar y catalizar toda actividad económica que se realice en Carabobo, debemos ponernos a la disposición de los que emprenden, de los que arriesgan y de los que emplean gente, y ver la disposición de todos y cada uno de los empresarios participantes hacen que el encuentro sea muy fecundo «, añadió.

Por su parte, Thais Acuña, presidenta de Fedeindustria Carabobo, precisó que este acercamiento es sumamente positivo para todo el sector empresarial, ya que ayudará a la creación de un ambiente fructífero para potenciar el aparato industrial de la región.

«Aplaudimos y agradecemos que nos den estos espacios que ayudan a elevar propuestas y para nutrirnos de todas las necesidades, y así generar esta sinergia que debemos tener el sector público y el sector privado para seguir apostando por presentar grandes avances en materia empresarial”, dijo.

Estrategias eficientes

Por otro lado, Alberto Manosalva, presidente de la Cámara Hotelera del estado Carabobo y de la Cámara de Comercio de Valencia, indicó que estas mesas de trabajo son una estrategia eficiente para impulsar el sector productivo en cada una de las áreas que generen ingresos y beneficios a la población.

«La idea es identificar cuáles son esas actividades que tenemos que unirnos y apuntar hacia el mismo lugar, de manera de posicionar al estado Carabobo como una potencia económica, industrial y turística», comentó.

Esta actividad contó con la presencia de diversas autoridades, como el Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús Paris Lara, el Secretario de Economía Productiva y Turismo, Manuel Alonso Aponte, así como representantes de las Alcaldías de los diferentes municipios y empresarios regionales.

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