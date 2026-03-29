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Un total de 30 mil toneladas de pescado serán vendidas en mil puntos de distribución en todo el país. Así lo anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez en su visita al estado Nueva Esparta.

El Gobierno tendrá los mil puntos de distribución para la Semana Santa 2026. El pescado es lo más buscado en la Semana Mayor. Muchas familias consumen pescado por tradición en los días santos.

Rodríguez visitó esta semana la planta procesadora de pescado Marcaribe Group en la entidad neoespartana. En la empresa hizo el anuncio de la distribución y venta del pescado en el país en esta semana.

30 mil toneladas de pescado en mil puntos de distribución anunció el Gobierno nacional

La mandataria encargada hizo el anuncio al lado del ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo. Donde revisaron lo que será la logística de la distribución para el pescado.

“Es una semana de recogimiento para nuestro pueblo y es así como las políticas públicas en el ámbito de soberanía alimentaria; se despliegan para acompañar a nuestra población”, añadió. Via VTV.

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