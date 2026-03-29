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Fue esclarecido homicidio de una septuagenaria en Charallave, estado Miranda. La información del asesinato de Lucrecia Viña ocurrido en Charallave fue dado a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos, tras un extenso trabajo realizado en relación al atroz homicidio de Lucrecia Margarita Viña (76), ocurrido en La Estación, parroquia Charallave, estado Miranda, el pasado 18 de febrero, logrando la captura del responsable.

De acuerdo a las pesquisas realizadas, se pudo determinar que, Junior Jhonaiker Montoya Guillén (34), apodado Pepe, valiéndose de la vulnerabilidad de la víctima. Ingresó a su vivienda, con la finalidad de despojarla de un dinero que presuntamente había recibido de una herencia.

Esclarecido homicidio de una septuagenaria en Charallave

Sin embargo, al esta oponerse al hecho criminal, es sometida por Pepe, quien, portando un arma blanca, le propinó diversas heridas punzo penetrantes. La víctima, mal herida, intentó pedir ayuda.

Pero falleció a los pocos minutos, mientras que el delincuente huyó del sitio; la detención del homicida se generó en el sector Las Mayas, parroquia Coche; municipio Libertador, Caracas y quedó a la orden del Ministerio Público.

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