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El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, marcando el inicio de la Semana Santa. Los fieles celebran este día con la bendición de ramos de palmas u otros árboles, recordando cómo la multitud recibió a Jesús como Mesías y Rey antes de su pasión, muerte y resurrección.

Aspectos clave del Domingo de Ramos:

Significado religioso: Celebra la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burro, un gesto de humildad y paz.

Inicio de la Semana Santa: Es el sexto domingo de Cuaresma y marca el comienzo de la semana más solemne para los cristianos.

Tradición de los Ramos: Los fieles llevan ramas de palma, olivo u otros árboles a la iglesia para ser bendecidas, simbolizando la victoria y la renovación de la fe.

Doble enfoque: Combina la aclamación de Jesús como rey con la lectura de su Pasión, anticipando su sacrificio.

Esta celebración invita a la reflexión, la fe y el recogimiento espiritual, preparando a los creyentes para los días de Pascua.

Bendición de palmas

La bendición de las palmas ocurre el Domingo de Ramos, marcando el inicio de la Semana Santa al conmemorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Los fieles llevan palmas o ramos a la iglesia para ser bendecidos, simbolizando la fe, la protección divina y el reconocimiento de Cristo como rey en sus hogares.

Conmemoración: Recuerda a la multitud que recibió a Jesús agitando ramas de palma y olivo.

Protección: Las palmas benditas se colocan en lugares visibles, a menudo tras las puertas de las casas, como símbolo de protección contra el mal.

Renovación: Tras la bendición, las palmas secas del año anterior se llevan a la iglesia para ser quemadas y usadas el Miércoles de Ceniza.

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