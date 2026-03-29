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Un presunto consultor espiritual fue detenido en Los Teques por la Policía de Guaicaipuro por el delito de abuso sexual a varias mujeres. El sujeto de 59 años identificado como Manuel Rafael Peralta González quedó a la orden del Ministerio Público.

Una joven indicó que en la Plaza Miranda vio al sujeto el cual le ofreció una consulta espiritual y le dijo que fuera al lugar donde lo hacía. La joven acompañó al quincuagenario pero este la llevó a una casa abandonada donde la abusó.

Presunto consultor espiritual detenido por abuso sexual en Los Teques

La joven acudió a un módulo policial donde lo denunció al sujeto, enseguida este fue detenido por efectivos policiales. Carlos Andrade, director de PoliGuaicaipuro indicó que luego de la detención otras mujeres se sumaron a la denuncia.

“Estas ciudadanas, que no habían denunciado previamente por temor, formalizaron el proceso legal al enterarse de su detención”, dijo el funcionario. Se espera por el avance de este caso de abuso.

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