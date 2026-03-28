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Señalado de asesinar a la mujer en Aragüita, Guacara fue capturado

El asesinato de Daniela Carolina Isla había conmocionado a la pobñación esta semana, el señalado era su pareja el cual ya fue capturado por el CICPC, dijo el comisario Douglas Rico.

By Redacción Carabobo
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Señalado de asesinar a la mujer en Aragüita

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El sujeto señalado de asesinar a la mujer en Aragüita, en el municipio Guacara esta semana pasada fue capturado. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Comisiones de la Delegación Municipal Mariara, tras un extenso trabajo de investigación, lograron la detención de Carrumen Gabriel Díaz (49), por el femicidio de Daniela Carolina Isla Castillo (37).

El asesinato de la mujer ocurrió en el sector Dios Todopoderoso, parroquia Ciudad Alianza, municipio Guacara, estado Carabobo, el pasado 24 de marzo. El mismo había causado conmoción en la población.

Señalado de asesinar a la mujer en Aragüita, Guacara fue capturado

De acuerdo a las pesquisas realizadas se pudo determinar que Carrumen, no aceptaba el fin de la relación con Daniela. Por lo que constantemente tenían discusiones; sin embargo, el día del hecho, este ingresó nuevamente a la residencia de Daniela.

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Donde también se encontraban los hijos de la pareja; optando por someter a la víctima para que sus hijos no detectaron su presencia y le propinó múltiples heridas con un arma blanca.  Quitándole la vida de manera inmediata, para luego huir del sitio. El victimario fue apresado y puesto a la orden del Ministerio Público.

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Investigan presunto femicidio en Guacara en el sector de Aragüita

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SourceDouglas Rico/CICPC
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