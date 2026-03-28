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El estreno del documental especial por el 20 aniversario de ‘Hannah Montana’ ha sacudido las métricas de la plataforma Disney+, alcanzando la impresionante cifra de 6,3 millones de reproducciones apenas el pasado martes, día de su lanzamiento.

Un impacto estadístico sin precedentes

El regreso de Miley Cyrus a sus raíces no solo atrajo a nuevos espectadores, sino que reactivó de forma masiva el consumo de la serie original. Según un comunicado oficial de The Walt Disney Company, la celebración provocó un incremento cercano al 1.000 % en las visualizaciones de las temporadas clásicas de ‘Hannah Montana’ durante la última semana.

La longevidad del programa es innegable: hasta la fecha, los seguidores han acumulado más de 500 millones de horas de contenido visto en todo el mundo. Estas cifras consolidan a la franquicia como uno de los pilares fundamentales del catálogo del gigante del entretenimiento, reafirmando su estatus como un ícono de la cultura pop actual.

Experiencias inmersivas: De Airbnb a Starbucks

La estrategia de aniversario ha trascendido la pantalla para ofrecer experiencias reales a los fans. Una de las colaboraciones más comentadas es la puesta en alquiler de la icónica casa de Malibú, California, a través de Airbnb. Aunque originalmente solo se usó la fachada para las tomas exteriores, la propiedad ha sido transformada internamente para replicar el set de rodaje. Los huéspedes pueden disfrutar del famoso armario futurista de Hannah, paredes decoradas con discos de oro, guitarras y detalles nostálgicos bajo la inscripción «HM».

A esto se suman alianzas con marcas globales como Starbucks, que lanzó una bebida promocional inspirada en la serie. Según Disney, más de 250 marcas se han unido a esta celebración de forma orgánica, llevando el aniversario a un nivel de exposición comercial masivo.

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