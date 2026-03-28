Compartir

La directora de Conservación de Especies Amenazadas del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), Rosario Madrid, indicó que la combinación de la época seca y la alta radiación ha generado olas de calor extremo prolongadas que amenazan la supervivencia de diversas especies.

La funcionaria dio la alerta sobre las graves consecuencias que atraviesa la biodiversidad del país debido a uno de los períodos más cálidos del año. Esto es resultado de una investigación reciente sobre episodios de temperaturas excesivamente altas, tanto diurnas como nocturnas. Esta situación provoca deshidratación severa, estrés térmico, mortalidad directa y una alarmante pérdida de hábitats.

«Los mamíferos, aves, reptiles y anfibios son especialmente vulnerables en este escenario, registrando caídas poblacionales significativas debido a la drástica disminución de agua y alimentos», explicó Madrid.

Especies como los monos aulladores, guacamayas, loros y anfibios —estos últimos afectados por la desecación de humedales— se encuentran en alto riesgo, al igual que los reptiles, los cuales sufren alteraciones en su proporción de sexo, como es el caso de las tortugas.

Principales impactos documentados

Entre las implicaciones de las olas de calor se encuentran las siguientes:

Afectación fisiológica: Aves, monos y reptiles presentan síntomas de jadeo excesivo, letargo y deshidratación extrema, condiciones que pueden resultar letales.

Destrucción de hábitats: Las altas temperaturas intensifican los incendios forestales, lo que destruye la vegetación, los nidos y las fuentes de alimento (frutos y presas), y provoca la muerte directa de especies incapaces de huir.

Desplazamiento a zonas urbanas: La falta de recursos naturales obliga a especies como monos capuchinos, felinos y aves a migrar hacia áreas pobladas (como Caricuao, en Caracas) en busca de agua y comida. Allí se enfrentan a nuevos peligros que incrementan su mortalidad, tales como colisiones vehiculares, electrocuciones o una mala alimentación proporcionada por los ciudadanos.

Agotamiento hídrico: El aumento de la evaporación agota las fuentes de agua dulce, lo que limita la capacidad de adaptación de las especies e incrementa la fragilidad de los ecosistemas locales.

Cambio climático: acelerador de la crisis

La investigación liderada por Madrid también subraya cómo el cambio climático exacerba estas condiciones al generar alteraciones en los ciclos de vida de la fauna, migraciones forzadas e incremento del riesgo de enfermedades. Entre las proyecciones ecosistémicas más preocupantes destacan la migración altitudinal, la expansión de zonas semiáridas y los daños costeros irreversibles.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Estudiantes iniciarán descanso de Semana Santa este lunes