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El Gobierno Nacional ha reafirmado su compromiso de proyectar a Venezuela como un destino turístico seguro, megadiverso y diseñado para el disfrute de todas las familias.

Así lo informó este viernes la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello, quien enfatizó la importancia de mostrar la «verdad de Venezuela» frente a las campañas de estigmatización que han afectado al sector en años anteriores.

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El «Efecto Venezuela» y la superación de narrativas

Durante una entrevista en el programa A Pulso, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la titular de la cartera turística recordó la campaña «Si vienes lo entiendes». Esta iniciativa surgió como respuesta a las narrativas negativas y alertas de operadoras aéreas que desaconsejaban visitar el país. Según Cabello, la realidad que encuentra el visitante es una «Venezuela sonriente que te recibe con los brazos abiertos».

La ministra introdujo el concepto del “Efecto Venezuela”, describiéndolo como esa sensación de arraigo que experimenta quien visita por primera vez destinos emblemáticos como Margarita, La Guaira o Coro. «Nuestras bellezas naturales, acompañadas del desarrollo de infraestructura y la calidad de servicio, nos hacen un destino especial en la región», afirmó.

Cooperación binacional con Colombia: Rutas y Biodiversidad

Uno de los puntos más destacados de la gestión actual es el fortalecimiento de los lazos turísticos con Colombia. Ambos países se promocionan como la «puerta de entrada» a Suramérica, trabajando bajo la modalidad de Multidestino. Entre los proyectos en marcha destaca la Ruta Libertadora, un recorrido histórico que sigue los pasos de Simón Bolívar en ambas naciones, fortaleciendo el turismo cultural y patrimonial.

Además, la ministra adelantó el desarrollo de un producto turístico de nicho con gran impacto económico: el aviturismo. Venezuela y Colombia se encuentran entre los diez países con mayor diversidad de aves a nivel global, contando con numerosas especies endémicas. Este proyecto de observación de aves busca atraer a especialistas y entusiastas de todo el mundo, aprovechando el potencial ecológico de la frontera compartida.

Con estos proyectos en desarrollo, Venezuela no solo busca recuperar cifras de visitantes, sino establecer un modelo de turismo sostenible y de alta calidad que resalte la calidez de su gente y su inigualable riqueza natural.

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