Compartir

Este miércoles, comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) efectuaron la detención de un sujeto señalado de realizar actos obscenos dentro de una unidad de transporte público que trasladaba a un nutrido grupo de estudiantes de primaria y secundaria en la Península de Paraguaná, estado Falcón.

El incidente tuvo lugar en un autobús perteneciente a la línea Transporte Zavala, el cual cubría la ruta entre las localidades de Pueblo Nuevo y Punto Fijo. Según reportes de medios locales y testimonios de los presentes, el hombre fue sorprendido mientras realizaba exhibicionismo y se tocaba frente a las jóvenes estudiantes que se dirigían a sus centros de estudio.

La situación fue advertida por las propias alumnas, quienes alertaron a los demás pasajeros sobre la conducta del individuo. Tras percatarse de la gravedad del asunto, una de las estudiantes descendió de la unidad para solicitar ayuda, lo que provocó que el autobús detuviera su marcha en el sector Los Olivos de Moruy.

Reacción de la comunidad y detención

La indignación colectiva no se hizo esperar. Al ser bajado de la unidad, un grupo de hombres y mujeres de la zona increparon al sujeto, reclamándole enérgicamente por vulnerar la integridad de niñas y adolescentes. Minutos después, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arribaron al sitio para proceder con el arresto formal. Entre gritos de protesta de la comunidad, el señalado fue subido a una patrulla policial para su traslado.

Un historial de reincidencia

Lo que más preocupa a la colectividad falconiana es el historial delictivo del detenido. Reportes extraoficiales indican que el hombre ya había sido capturado el pasado 11 de febrero por un delito de naturaleza idéntica. En aquella ocasión, el evento ocurrió en el centro de Punto Fijo, donde también fue señalado de exhibicionismo frente a estudiantes universitarias y una menor de edad.

Actualmente, el sujeto permanece bajo custodia en los calabozos de Punto Fijo y el caso ha sido remitido a la orden del Ministerio Público, organismo que determinará las sanciones penales correspondientes. Los habitantes de Paraguaná han hecho un llamado público a las autoridades judiciales para que se garantice el cumplimiento de la ley y se evite que el agresor sea excarcelado nuevamente, velando así por la seguridad de la comunidad estudiantil de la región.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Estudiantes iniciarán descanso de Semana Santa este lunes