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En perfecta fusión cívico-militar-policial y comunal, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, encabezó el despliegue del dispositivo Semana Santa Segura 2026, que contará con 17 mil 900 funcionarios y funcionarias que se encargarán de garantizar la paz a propios y temporadistas durante este asueto.

Desde la avenida Bolívar Norte de Valencia, el mandatario regional señaló que en este dispositivo están activados en toda la entidad un total de 375 patrullas y 602 motos, así como ambulancias y grúas establecidas en los 223 Puntos de Atención Ciudadana y Control Vial, lo que permitirá apoyar a los turistas ante cualquier novedad en estos días santos, donde se espera una gran afluencia de personas en playas y santuarios religiosos.

“Estos hombres y mujeres van a estar desplegados en los 14 municipios para poder mantener la paz, así como también vamos a contar con la participación activa del poder popular para que todo nuestro pueblo tenga una Semana Santa cargada de paz y tranquilidad”, expresó.

Asimismo, destacó que una vez más, Carabobo está a la vanguardia de brindar seguridad tanto a los habitantes como a visitantes, a través de este gran despliegue táctico que cuenta con herramientas de gran avance tecnológico para la prevención de cualquier incidente, cumpliendo los lineamientos emanados por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

“Estamos atentos y totalmente dispuestos a garantizar la seguridad y mantener el orden, ya que estas nuevas herramientas permitirán dinamizar el trabajo para la protección de todos los habitantes de este estado y también de las personas que nos visitan”, comentó.

Actividades

Lacava también informó que dentro de las novedades incorporadas para este dispositivo se encuentra la unidad móvil con cámaras de videovigilancia para fortalecer el monitoreo constante en las diferentes arterias viales de la entidad.

“Hemos incorporado un elemento tecnológico extraordinario, una unidad móvil que nos ayudará a hacer un seguimiento de todo el territorio carabobeño, sobre todo en las autopistas y así tener un reporte de lo que pasa en las vías”, dijo.

A su vez, invitó a la población a visitar las iglesias, que además de ser lugares para conectar con la fe, son sitios que contienen un gran valor patrimonial, histórico y arquitectónico digno de apreciar.

Por su parte el General de División Héctor Cadenas Daal, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 45 Carabobo (ZODI Carabobo), indicó que todas las fuerzas de seguridad en la región trabajarán de forma conjunta con la misión de brindar el mayor respaldo a la población y garantizar su derecho a la recreación y el esparcimiento.

“Aquí estamos todos juntos trabajando para garantizar la seguridad de todas y todos los temporadistas que visiten los 14 municipios de este estado y sus respectivos templos religiosos y los sitios turísticos, cada municipalidad tiene su respectiva programación, y nosotros como fuerzas del orden vamos a prestar nuestro servicio en perfecta coordinación con los 173 cuadrantes de paz”, agregó.

Cadenas Daal reiteró el llamado a la población y en especial a los conductores que se desplazarán por estas fechas a lo largo y ancho de Carabobo a evitar la ingesta de bebidas alcohólicas al manejar y el exceso de velocidad al momento de circular por las arterias viales.

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