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Pagaron bonos Patria en marzo de 70 y 35 mil bolívares, el Bono Corresponsabilidad y Formación como el Bono Cuadrantes de Paz. Así lo dio a conocer el sistema Patria quedando solamente el Bono Cultores Populares por pagar.

El Bono Corresponsabilidad y Formación de marzo tiene un valor de 70.200 bolívares este es pagado a trabajadores de la nómina especial. El monto pude variar según el cargo que tenga la persona.

Este bono se pagó también el día jueves, por un monto de 41 mil bolívares mediante el sistema Patria. Mientras que se pagó también el Bono Cuadrantes de Paz, el cual es para funcionarios de la seguridad y rescatistas.

El monto a pagar a los funcionarios será de 35.100 bolívares, dijo el sistema. Solo quedaría por pagar el bono Cultores Populares, este se paga a los afiliados a la Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

Pagan bonos Patria en marzo de 70 y 35 mil bolívares

Con estas ayudas económicas, cierra el mes de marzo en el sistema Patria en la entrega de bonificaciones. Se espera ahora por la entrega del Bono Único Familiar, el cual se entrega los primeros seis días del mes.

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