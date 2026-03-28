ActualidadNacionalPortada

Estos son los trámites del Saren si vas a viajar con menores en este asueto

By Danny Valdiviezo
0
60
Estos son los trámites del Saren

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Los trámites del Saren si vas a viajar con menores de edad en este asueto ya se dieron a conocer. Funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) se encuentran desplegados en los cinco terminales aéreos internacionales del país.

El despliegue del Saren será hasta el próximo 4 de abril en los aeropuertos internacionales del país. el mismo es diseñado por el ejecutivo nacional en el marco del operativo Semana Santa 2026. Con horarios hasta las cuatro de la tarde.

Los funcionarios del Saren se encuentran en los aeropuertos de La Chinita en el Zulia, Santiago Mariño en Nueva Esparta. Además de Simón Bolívar de Maiquetía, General José Antonio Anzoátegui en Anzoátegui y Arturo Michelena en Carabobo.

Trámites del Saren y los documentos que se deben presentar

Los documentos que se deben presentar son los siguientes el pasaporte del niño, niña o adolescente. Además del acta de nacimiento (original y copia). Foto tipo carnet actual del menor de edad.

Como las copias de las cédulas de identidad de ambos padres u otorgantes del permiso. Datos del traslado como la logística además que no se emitirá autorizaciones para viajes sin boleto de retorno.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Así puedes solicitar la partida de nacimiento digital desde el portal del SAREN

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceÚltimas Noticias
Artículo anterior
Pagan bonos Patria en marzo de 70 y 35 mil bolívares a estos sectores
Artículo siguiente
¡Ahora!, Esto dijo la gerencia de Tiburones sobre un cambio por Maikel García
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes