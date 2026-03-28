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Los trámites del Saren si vas a viajar con menores de edad en este asueto ya se dieron a conocer. Funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) se encuentran desplegados en los cinco terminales aéreos internacionales del país.

El despliegue del Saren será hasta el próximo 4 de abril en los aeropuertos internacionales del país. el mismo es diseñado por el ejecutivo nacional en el marco del operativo Semana Santa 2026. Con horarios hasta las cuatro de la tarde.

Los funcionarios del Saren se encuentran en los aeropuertos de La Chinita en el Zulia, Santiago Mariño en Nueva Esparta. Además de Simón Bolívar de Maiquetía, General José Antonio Anzoátegui en Anzoátegui y Arturo Michelena en Carabobo.

Trámites del Saren y los documentos que se deben presentar

Los documentos que se deben presentar son los siguientes el pasaporte del niño, niña o adolescente. Además del acta de nacimiento (original y copia). Foto tipo carnet actual del menor de edad.

Como las copias de las cédulas de identidad de ambos padres u otorgantes del permiso. Datos del traslado como la logística además que no se emitirá autorizaciones para viajes sin boleto de retorno.

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