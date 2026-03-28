Compartir

Un cambio por Maikel García podría darse, la gerencia de Tiburones de La Guaira están prestos a escuchar ofertas por el tercera base. Si la misma es buena y hay acuerdos el grandeliga podría ir a otro club de la LVBP.

La gerencia salada espera una propuesta buena para que se de dicho canje, García ha hecho público el descontento que tiene con La Guaira. El Jugador Más Valioso del Clásico Mundial ha indicado que quiere ir a Magallanes.

Por supuesto, La Guaira considera esto una oportunidad para conseguir otros jugadores que estén en el mercado. Por su parte, ningún equipo ha indicado interés abierto por el infielder que está en las Mayores.

Cambio por Maikel García

“Que los Tiburones estén dispuestos a escuchar no quiere decir que el traspaso se dará o que esté cerca de concretarse, de acuerdo con el informante”; dijo la cuenta del periodista deportivo Ignacio Serrano.

“Pero sí es la primera vez que La Guaira no cierra la puerta ante la idea de mover a un pelotero que interesó a múltiples organizaciones en el pasado reciente”; explicó Serrano en su cuenta en la red social de Instagram.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas