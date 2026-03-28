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Trabajador del Sebin perdió la vida en un accidente de tránsito en el estado Aragua ocurrido ayer viernes 27 de marzo de 2026. El fallecido quedó identificado como Habrahán José Camargo Aparicio de 39 años de edad. El hecho vial ocurrió en el sector Pardillal en la Carretera Nacional de San Casimiro.

Camargo cumplía funciones en el departamento de mantenimiento del Sebin, iba en una moto sentido a la capital del país. Cuando tomó una curva peligrosa perdió el control de la motocicleta.

Trabajador del Sebin perdió la vida en accidente de tránsito en Aragua

Camargo a pesar que llevaba el casco protector tuvo una fuerte lesión en la región cervical lo que le provocó la muerte. Al sitio llegaron autoridades de tránsito para hacer el levantamiento del cadáver.

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Comisiones que están en el operativo vial Semana Santa 2026 se encargaron de las experticias. Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del país, cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

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