Compartir

Por presunto hurto en San Diego un hombre quedó detenido, el procedimiento lo dio a conocer la Policía Municipal. Funcionarios policiales detuvieron al sujeto luego de ser señalado por el delito de hurto, dentro de un carro.

El procedimiento se llevó a cabo aproximadamente a las 6:30 p.m. en las inmediaciones del Centro Comercial San Diego, ubicado en la urbanización La Esmeralda. Personas denunciaron al hombre ante el cuerpo policial.

El comisario jefe Daniel Tablante, explicó que la captura se hizo luego que se hiciera el llamado a los funcionarios. Estos llegaron al lugar y procedieron a detener al hombre. Indicó el comisario que este es de otro municipio del estado Carabobo.

Por presunto hurto en San Diego un hombre quedó detenido

Luego del procedimiento, los oficiales verificaron al ciudadano a través del Sistema de Información e Investigación Policial (SIIPOL). El resultado de la consulta arrojó una situación legal compleja.

Confirmando que el detenido posee un extenso historial delictivo con ocho registros policiales previos, lo que evidencia una conducta recurrente que data desde el año 2005. Dijo el comisario Tablante.

Entre los hechos que figuran en su expediente destacan:

Delitos de Tráfico y Comercio de Sustancias: Tres registros vinculados a estupefacientes y psicotrópicos (años 2005, 2011 y mayo de 2025).

Delitos contra la Propiedad: Cuatro registros por hurto genérico común y robo genérico (2012, 2015 y dos casos en 2024). Violencia de Género: Un registro por violencia psicológica (septiembre de 2024).

El aprehendido fue puesto a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, instancia que coordinará las actuaciones correspondientes bajo el expediente.

Tras las investigaciones, se determinó que el implicado pertenece a una banda dedicada al robo de vehículos. Al respecto, el Comisario Jefe Tablante aseguró que la Policía Municipal de San Diego continuará trabajando en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), sumando esfuerzos para combatir el delito en el municipio.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas