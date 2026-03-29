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El Seniat en Semana Santa 2026 dio a conocer las fechas en las cuales estará laborando. El servicio destacó que todas sus sedes estarán trabajando, los días lunes, martes como el miércoles.

Mediante un comunicado dijo el Seniat que estarán trabajando en su horario habitual. Recordó que si aún no has realizado tu declaración de ISLR, recuerda que tienes oportunidad hasta el 31 de marzo para cumplir con tu deber tributario.

El Seniat en Semana Santa 2026

“Todas las sedes del Seniat se encuentran operativas a nivel nacional, en su horario habitual, para brindarte atención y asesoría”. Dijo el Seniat en su comunicado emitido hoy domingo.

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