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Esto dijo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez del poder adquisitivo de los docentes

By Danny Valdiviezo
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Poder adquisitivo de los docentes

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El poder adquisitivo de los docentes fue uno de los temas que tocó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Indicó que el Gobierno Nacional y su gestión buscan fortalecer las condiciones económicas para ello.

Resaltó que en la actualidad el Ejecutivo se mantiene en diálogos de construcción como en consensos para poder implementar ajustes progresivos. Que estos apunten a lo que es la labor pedagógica como la administrativa.

Indicó que se han producido avances en los ingresos del magisterio. Habló que se están haciendo conversaciones con distintos sectores entre ellos sindicatos como organizaciones para poder fortalecer las remuneraciones, mediante una mesa técnica.

Poder adquisitivo de los docentes

«Debemos avanzar unidos para recuperar el ingreso de maestros, maestras y todo el personal educativo. No descansaremos hasta lograr que sus ingresos sean de los más competitivos de la región», enfatizó el ministro durante la declaración.

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Dijo que estas medidas como conversaciones están vinculadas a lo que es la recuperación del país a nivel económico. Las cuales serán determinantes en lo que respecta al tema del salario a futuro.

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SourceMinisterio de Educación
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