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Irán denunció a Estados Unidos y advirtió sobre una captura humillante de sus soldados. El comando iraní volvió a la defensa hoy domingo 29 de marzo, tras ataques de Estados Unidos a las zonas de Teherán.

Los iraníes dijeron que Estados Unidos habla de negociaciones falsas y que atacaran a las zonas de Teherán de forma terrestre. Indicaron que están preparados ante dicho ataque y que van a capturar a los estadounidenses que pisen su territorio.

Tras semanas de intensos ataques, Irán y sus representantes del gobierno advirtieron a Estados Unidos nuevamente. Tanto Israel como Estados Unidos han estado atacando a la capital iraní.

Irán denunció a Estados Unidos y advirtió humillante captura de sus soldados

Mientras el Gobierno de ese país dijo que están preparados para la ir a la defensiva y luego a la ofensiva. Las universidades ubicadas en Israel como sus fábricas de armas son ahora el blanco por parte de los iraníes.

Hasta ahora los ataques han seguido en lo que va de semana, Estados Unidos había hablado de una negociación la cual estaba en puerta. Pero al parecer la misma era falsedad según dijo el gobierno iraní.

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