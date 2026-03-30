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Una colisión entre una buseta y un motorizado en la ARC tramo Aragua, fue reportado en horas de la noche de hoy domingo 29 de marzo de 2026. Un autobús Encava color blanco chocó con una moto en el hombrillo.

Hasta ahora de manera extraoficial se pudo conocer que hay una persona fallecida en dicho accidente de tránsito. El mismo ocurrió en el kilómetro 100 de la Autopista sentido hacia la ciudad de Valencia.

Colisión entre una buseta y motorizado en la ARC tramo Aragua

La buseta Encava tomó fuego en la parte delantera y se extendió a lo largo del mismo. Las autoridades se encuentran en el sitio. Precaución en dicho tramo de la Autopista Regional del Centro.

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