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Trabajos de rehabilitación y embellecimiento de la UC presentaron importantes avances. Con el objetivo de brindar espacios óptimos para la formación de la población, avanzan los trabajos de rehabilitación y embellecimiento del Campus Bárbula de la Universidad de Carabobo (UC).

Actividad enmarcada en un plan destinado al desarrollo de infraestructura para garantizar la calidad óptima del sistema educativo impulsado por el Ejecutivo nacional. En articulación con la Gobernación del estado Carabobo.

Durante esta primera fase de trabajos en esta ciudad universitaria, se realizaron labores de limpieza y desmalezamiento en áreas comunes, así como reparación de baches y dragado de las quebradas que fluyen por la zona.

Asimismo, las cuadrillas se mantienen desplegadas en las diferentes facultades para garantizar espacios de primer nivel a toda la comunidad estudiantil que hace vida en esta casa de estudios.

Trabajos de rehabilitación y embellecimiento de la UC

Dentro de las diferentes obras establecidas en este plan se encuentra la reparación de fallas viales. Lo que permitirá ofrecer una mayor seguridad a las personas que transiten por el complejo y así brindar espacios de primer nivel destinados a la formación de nuevos profesionales.

En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez. El Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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