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Un gato se hizo viral al trata de tomar los peces que veía en el reflejo de la pecera. El michi inocente veía el reflejo de los peces y sus movimientos y trataba de agarrarlos en la sala de la casa.

Mientras era grabado no se daba cuenta que se haría viral por aquellas personas que amamos a los felinos. Este brincaba de un sitio a otro tratando de tomar a uno de los peces, los cuales se veían grandes por la luz.

Los videos de los gatitos se han multiplicado en las redes sociales, por algo es llamado el gato el rey de las redes, tal como el león es llamado el Rey de la Selva. Estos muestran su gracia, ternura además de inocencia.

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Gato se hizo viral al tratar de cazar peces

Son miles o infinitos las grabaciones de gatos, fotos, y videos de estos animales los cuales ahora se han vuelto celebridades. Estos se han ganado el aprecio de muchas personas como hemos conocido de aquellas naciones donde son respetados.

Cada día vemos como estos se han apoderado de las redes sociales y vemos como hay miles de juegos para que estos se queden en casa y no se vayan. Hoy en día es hora de cuidar a los gatos, como a los perros o en fin a todos los animales.

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