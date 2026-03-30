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Ministra Cabello recorrió Ruta Religiosa Semana Santa 2026 en Valencia

By Redacción Noticias24Carabobo
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Ruta Religiosa Semana Santa 2026

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La Ruta Religiosa Semana Santa 2026 en Valencia, fue visitada por la Ministra del Turismo Nacional, Daniella Cabello. En el marco del inicio del asueto por la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

La titular de la cartera turística, en compañía de la Autoridad Única de Turismo en la región, Alba Adrianza, realizó esta travesía con el equipo de Valencia en Tranvía por diferentes recorridos religiosos, como la Catedral Basílica Nuestra Señora del Socorro, entre otros.

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El recorrido de esta Ruta Religiosa inició en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Socorro, considerada como Monumento Histórico Nacional. Y la sede oficial para la veneración de la patrona de Valencia, donde las autoridades destacaron el valor espiritual y arquitectónico del recinto.

Ministra Cabello recorrió Ruta Religiosa Semana Santa 2026 en Valencia

Posteriormente, se trasladaron hacia la Capilla del Colegio Betania, donde reposa una reliquia de primer grado de la Santa Madre Carmen Rendiles. Donde compartieron un momento de reflexión y fe con las hermanas de la Congregación de las Siervas de Jesús.

Este paseo por la ruta religiosa concluyó en la iglesia San Francisco, santuario oficial que alberga una reliquia de primer grado de San José Gregorio Hernández. Por lo que Cabello elevó una sentida petición de paz por los venezolanos y en especial por los carabobeños.

Asimismo, las autoridades nacionales, regionales y municipales, exhortaron a la población a visitar estos lugares históricos e icónicos y de gran significado espiritual. Con esta visita, Carabobo fortalece su imagen como un espacio donde la fe se fortalece con espacios dignos para el disfrute de propios y turistas.

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SourcePrensa Gobernación de Carabobo
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