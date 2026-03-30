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Reportaron un conato de ahogamiento en Mar Azul de Puerto Cabello, funcionarios de salvamento marítimo lograron rescatar a un sujeto. Este llegó junto a familiares y amigos desde Yaracuy a la playa porteña.

Los funcionarios lograron poder salvar al sujeto de 59 años identificado como Emilio Alcides Pinto. Se cumplió con los protocolos de rescate en esta materia manteniendo al sujeto fuera del peligro. Al extraerlo del agua lograron estabilizarlo.

Conato de ahogamiento en Mar Azul de Puerto Cabello

Los expertos en salvamento acuático se encuentran desplegados en los balnearios de Puerto Cabello como en otras zonas costeras del país. Como se hace un llamado a disfrutar con prudencia en las playas del país.

Este es el segundo conato de ahogamiento en lo que va de mes en Puerto Cabello, luego que la semana pasada se reportara un caso similar de una joven de Valencia de 17 años. La cual fue rescatada de las aguas.

De igual modo, ayer en el Parque Nacional Morrocoy en Punta Brava un niño de 9 años del estado Carabobo fue rescatado de las aguas. Este fue llevado a un centro de salud de Tucacas.

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