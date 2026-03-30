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Quedaron tres mujeres detenidas en Caracas por herir a una joven con un arma blanca en Caracas. La información fue suministrada por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Noelvis Deixiree Martínez Martínez (18), Arlys Alejandra Flores Rosales (19) y, una joven de 17 años de edad, fueron detenidos por funcionarios de la Delegación Municipal El Valle. En la urbanización Ciudad Tiuna, parroquia El Valle, sector Coche.

Tres mujeres detenidas en Caracas por herir a una joven con un arma blanca

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se pudo conocer que las féminas, habían sometido a su víctima, una joven de 16 años de edad. Con quien sostuvieron una fuerte discusión y desenfundaron un arma blanca.

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Causándole una herida abierta en el costal derecho, siendo trasladada al hospital militar Dr. Vicente Salías Sanoja donde fue atendida por los galenos. Quienes salvaguardaron su vida y suturaron la herida, todo motivado por problemas de convivencia. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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