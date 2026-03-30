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Los documentos para transitar en Venezuela son varios, atentos a lo que te diremos a continuación. Para transitar legalmente en Venezuela (automóvil o moto), el INTT y la Ley de Tránsito Terrestre exigen cinco documentos obligatorios y vigentes:

Entre ellos se encuentran la Cédula de Identidad, Licencia de Conducir (grado correspondiente), Certificado Médico Vial. Además del carnet de Circulación del vehículo y la Póliza de Responsabilidad Civil (RCV).

Documentos para transitar en Venezuela, los cinco documentos fundamentales son:

Cédula de Identidad: Laminada y vigente.

Licencia para Conducir: Deberá ser del grado correspondiente al vehículo (moto, particular, etc.) y estar vigente.

Certificado Médico Vial: Emitido por una autoridad facultada, con vigencia al día.

Carnet de Circulación: Documento del vehículo que lo identifica y autoriza a transitar.

Póliza de Responsabilidad Civil (RCV): Seguro obligatorio que debe estar vigente.

Notas importantes:

El INTT aclara que no se requiere una autorización notariada para conducir un vehículo particular, bastando con los cinco documentos mencionados.

Para los motorizados, la licencia requerida es de 2do grado y la póliza debe ser RCV.

No portar estos documentos puede resultar en multas y retención del vehículo.

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