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El Lunes Santo, segundo día de la Semana Santa, conmemora la unción de Jesús en Betania por María, hermana de Lázaro, anticipando su sepultura. También se recuerda la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén.

Reafirmando su autoridad espiritual y moral, razón por la que se le conoce como el «Lunes de Autoridad».

Aspectos clave del Lunes Santo:

La Unción en Betania: Jesús visita la casa de Lázaro, a quien había resucitado, y María unge sus pies con un perfume costoso, un acto de amor y adoración que prefigura su muerte.

Expulsión de los mercaderes: Jesús expulsa a los vendedores y cambistas del Templo, afirmando: «Mi casa será llamada Casa de Oración. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones», purificando el espacio sagrado.

«Lunes de Autoridad»: Se reflexiona sobre la autoridad de Jesús basada en el amor y la entrega, no en la fuerza.

La higuera estéril: En algunos relatos evangélicos de este día, se narra la maldición de la higuera que no daba frutos, símbolo del juicio sobre la falta de arrepentimiento.

Este día invita a la reflexión sobre la pureza de intención y el respeto a los lugares sagrados.

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